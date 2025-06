Tardezinha Inclusiva entra no clima junino e realiza ‘Arraiá da Inclusão’ neste domingo

A Tardezinha Inclusiva de junho acontece neste domingo (29), dentro do clima junino, com o tema ‘Arraiá da Inclusão’. A festança para a garotada terá apresentação de quadrilha junina, música, serviços e muita brincadeira. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope) e Associação Paraibana de Autismo (APA), acontece no Centro Cultural de Mangabeira, a partir das 14h.

“Ficamos muito contentes em realizar mais uma Tardezinha Inclusiva, um projeto que deu muito certo na cidade de João Pessoa. Nós temos feito essa ação de inclusão social pela arte e pela cultura há quatro anos e seis meses e hoje a Tardezinha Inclusiva não pertence mais só a João Pessoa. É um projeto que avançou para outros municípios paraibanos. Onde eu chego todos os gestores e as famílias querem adotar”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para ele, isso mostra que a política de inclusão desenvolvida pelo prefeito Cícero Lucena a partir da Funjope tem dado certo. “Nós recebemos diversas homenagens de Brasília, do Rio de Janeiro, aqui mesmo da Paraíba com o projeto Somos Capazes – Tardezinha Inclusiva, e as mães, as famílias, as crianças autistas que nós abraçamos e cuidamos é que merecem todas essas homenagens. Vamos celebrar o São João com elas, mantendo viva a nossa política de inclusão social pela arte”, diz o diretor.

A presidente da APA, Hosana Carneiro, ressaltou que a Tardezinha Inclusiva junina será muito especial. “O clima de São João está em todo o Nordeste e as pessoas estão curtindo. Para as famílias atípicas não será diferente. Teremos esse momento do ‘Arraiá da Inclusão’, uma forma que o prefeito Cícero Lucena, o diretor da Funjope, Marcus Alves, a Associação Paraibana de Autismo e o Grupo Tá Blz têm de incluir os autistas nesse momento”, afirma.

Hosana ressalta que todos, em clima junino, farão deste domingo um momento muito feliz e especial. “É sempre com muita alegria que nós, da APA, Prefeitura de João Pessoa, Funjope e Turma Tá Blz acolhemos esses temas, pois sabemos de sua importância para todas as famílias, em especial as dos autistas”, diz.

Nik Fernandes, umas das organizadoras da Tardezinha Inclusiva, lembra que o ‘arraiá’ acontece há quatro anos e vem fazendo a diferença na vida de muitas crianças autistas e suas famílias. No evento, conforme observa, a inclusão não é discurso, mas prática viva, sentida desde o momento da chegada até o último instante de festa.

“Aqui, todo mundo é importante, todo mundo é visto, ouvido, respeitado. Cada detalhe é pensado com o coração: acessibilidade, acolhimento, segurança, alegria e muita cultura popular. É nesse ambiente lúdico, afetuoso e respeitoso que vemos florescer o que muitos consultórios sozinhos não conseguem: a vivência diária, o pertencimento, o desenvolvimento verdadeiro”.

Ela ressalta que, ao longo das edições da Tardezinha Inclusiva, as famílias percebem com clareza o quanto seus filhos crescem. “O amadurecimento, a socialização, os sorrisos, os passos de dança, tudo isso prova que a cultura inclusiva é essencial para o desenvolvimento das crianças autistas. É nessa troca real, nesse espaço coletivo de amor e respeito, que a inclusão se torna concreta”, acrescenta.

Programação – Para deixar o clima bem junino, a programação vai ter apresentação da Quadrilha Inclusiva do Mickey e da Minnie. Tem também o Balé Estrelar, o cantor Fernando Gomes do Acordeon, sem contar com apresentações de Nay, Luiz Felipe e Ana Beatriz, do grupo de flautas Cris, e dos personagens Kika e Baba Baby.

O evento envolve ainda a Feirinha Inclusiva, com produtos feitos pelas mães das crianças autistas, jogos de tabuleiro, trancistas, clínica de estética, serviços jurídicos e odontológicos.