Projeto da Secretaria de Esportes promove inclusão e valorização cultural – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Ubatuba deu início, nesta semana, a uma iniciativa que une prática esportiva e valorização cultural das comunidades quilombola, caiçara, indígena e de bairros afastados do centro urbano.

O projeto acontece até dezembro de 2025, com atividades desenvolvidas em conjunto com as comunidades participantes. A proposta é promover o intercâmbio cultural e fortalecer o protagonismo dessas populações, utilizando o esporte como uma ferramenta de inclusão social, saúde e bem-estar.

“O esporte tem o poder de unir e transformar. Com esse projeto, queremos garantir que todas as comunidades se sintam representadas e participem ativamente da vida esportiva da cidade, respeitando suas culturas e tradições”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

A programação do projeto contempla modalidades como futebol, natação, surfe, basquete, vôlei e tiro com arco, adaptadas às realidades e interesses das comunidades atendidas.

Outro destaque do projeto é o incentivo à descoberta de talentos esportivos, criando oportunidades para que jovens com potencial se destaquem e possam seguir em trajetórias de formação técnica ou competitiva.

A Secretaria de Esportes reforça o convite à participação de todas as comunidades. As atividades serão planejadas com os líderes comunitários, respeitando costumes e horários locais.