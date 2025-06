Proerd forma alunos com presença das forças de segurança

Paula Paz





Proteção ao Cidadão

A Farma Conde Arena foi palco, nesta quinta-feira (26), de uma cerimônia emocionante: a formatura de 1.079 alunos do 5º ano do ensino fundamental, das redes pública e particular de São José dos Campos, no Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência).

O evento contou com a presença de familiares, professores, gestores escolares e oficiais da Polícia Militar. Desenvolvido em parceria entre a PM e as escolas, o Proerd é reconhecido por sua contribuição na formação cidadã de crianças e adolescentes, com foco na prevenção ao uso de drogas, combate à violência, estímulo à empatia e fortalecimento dos vínculos entre escola, família e comunidade.

Parceria de sucesso

Durante a cerimônia, o comandante do 1º BPM-I, tenente-coronel Alain Kalczuk, ressaltou a importância da parceria com a Prefeitura de São José dos Campos nas ações, por meio do programa São José Unida. “Quero agradecer pela parceria e pela integração que temos com as forças de segurança, especialmente por meio do São José Unida”, afirmou.

Participaram da formatura alunos das Emefis Adélia Chucri Neme, Felício Savastano, Áurea Cantinho Rodrigues, Possidônio José de Freitas, Zilda Altimira Socci, Ana Berling de Macedo, Santana do Paraíba e Vera Lúcia Carnevalli Barreto.

Também estiveram presentes estudantes das escolas estaduais Ubirajara Berna de Chiara, Dirce Elias, Juvenal Machado de Araújo, Dr. Pedro Mascarenhas, Elídia Tedesco de Oliveira, Marilda Ferreira de Brito Pereira e, na rede particular, da Escola Natural Vivência.

Cidadania e prevenção

As aulas do Proerd são conduzidas por policiais militares capacitados, que acompanham os alunos em encontros dinâmicos e educativos. Mais do que alertar sobre os perigos das drogas e da violência, o programa ensina habilidades essenciais para a vida, como autocontrole, empatia, tomada de decisões responsáveis e fortalecimento dos laços familiares e escolares.

Criado em 1983 nos Estados Unidos e presente no Brasil desde 1992, o Proerd atua em São José dos Campos há 27 anos e já formou cerca de 90 mil estudantes. Um legado de educação para a vida, construído com diálogo, respeito e acolhimento.

Alguns alunos foram homenageados por seu desempenho ao longo do programa. Entre eles, Rebeca Souza de Oliveira e Silva, de 10 anos, aluna da Emefi Profª Vera Lúcia Carnevalli, na região norte, foi destaque pela redação.

“Nas aulas do Proerd aprendi muitas coisas. Aprendi sobre as drogas, o bullying e como me comportar de forma confiante”, escreveu Rebeca, que emocionou a plateia ao ler seu texto com firmeza e segurança.

Destaques das escolas

Rebeca Silva, da Emefi Vera Lúcia Carnevalli, foi uma das homenageadas | Foto: PMSJC

Lívia Alves Lira, também de 10 anos, da escola Juvenal Machado de Araújo, participou da formatura ao lado da mãe, Rosângela Antunes Alves, e aprovou o Programa. “O que mais gostei foi aprender sobre o bullying e entender as consequências desse comportamento, tanto para quem sofre quanto para quem pratica”, disse.



Lívia Lira e a mãe Rosângela Alves participaram da cerimônia | Foto: PMSJC

Já Laura Piccolo, de 11 anos, da Escola Natural Vivência, teve uma torcida especial na plateia: os pais, Rogério e Ana Carolina, e a tia, Kátia Piccolo. “Vim prestigiar minha sobrinha, que foi um dos destaques do programa”, destacou Kátia, orgulhosa.

Famílias se reuniram para prestigiar os alunos na Formatura do Proerd | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

A Prefeitura de São José dos Campos reafirma seu compromisso com o Proerd, uma parceria que ultrapassa os limites da sala de aula. O programa planta sementes de consciência, respeito e coragem em cada criança, preparando-as para fazer escolhas seguras e responsáveis.

Ao formar cidadãos mais conscientes, o Proerd contribui para a construção de um futuro melhor, com mais empatia, segurança e esperança para todos.



MAIS NOTÍCIAS



Proteção ao Cidadão