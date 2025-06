Prefeitura reforça combate à dengue em regiões de São José

Julia Helena Marcelo Martinho





As regiões norte e sul de São José dos Campos receberam, neste sábado (28), a Operação Casa Limpa, mobilização da Prefeitura para reforçar o combate à dengue.

A ação resultou no recolhimento de 580 quilos de materiais que poderiam servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Na região norte, foram retirados 330 quilos de objetos, enquanto a região sul contabilizou 250 quilos. Entre os itens recolhidos estavam: garrafas, pneus, potes, lonas, vasos sanitários, baldes e outros recipientes que acumulam água parada.

A Operação Casa Limpa é uma das estratégias contínuas da Prefeitura para enfrentar a dengue. Já foram realizadas 24 edições neste ano por todo o município.

Medidas importantes no inverno

Mesmo com a queda nas temperaturas, os cuidados não podem parar. O mosquito Aedes aegypti continua se reproduzindo durante o inverno, especialmente em locais protegidos da luz e do frio.

A Prefeitura reforça as principais medidas de prevenção que podem ser adotadas no dia a dia:

– Tampe bem caixas d’água, tonéis e reservatórios

– Mantenha calhas limpas e desobstruídas

– Elimine o uso de pratinhos em vasos de plantas

– Descarte corretamente pneus e garrafas vazias

– Guarde baldes e recipientes com a boca para baixo

– Evite acúmulo de lixo e entulho no quintal

– Limpe ralos, bandejas de geladeira e ar-condicionado

São atitudes simples que, feitas de forma contínua, impedem a formação de criadouros do mosquito e ajudam a manter a cidade protegida.

Caso identifique qualquer possível foco do mosquito, os moradores podem acionar a Central 156 (telefone, site ou aplicativo).

Balanço semestral e novas ações

A Prefeitura realiza, nesta segunda-feira (30), às 14h, a apresentação oficial do balanço da campanha de combate à dengue referente ao primeiro semestre de 2025.

O evento será no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, e contará com o reconhecimento aos cerca de 600 profissionais que atuaram na linha de frente do combate à dengue.

Além do balanço, serão divulgadas novas ações preventivas que serão intensificadas nos próximos meses em toda a cidade.



