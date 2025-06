Prefeitura leva esporte, vacinação e atividades de lazer para a Praça do Anil – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Um projeto da Secretaria de Educação de Ubatuba, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer, participou dos Jogos Estudantis do Estado de São Paulo (JEESP) no último fim de semana na modalidade tiro com arco. A competição aconteceu no sábado, 21, e contou com seis alunos de escolas do município: três de escolas […]