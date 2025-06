Prefeitura inicia mais uma edição do projeto Férias no Parque a partir deste sábado

28/06/2025 |

09:00 |

Está de volta, a partir deste sábado (28), o projeto ‘Férias no Parque’, iniciativa que proporciona lazer, diversão, entretenimento e cultura ao ar livre para crianças de todas as idades no Parque Solon de Lucena (Lagoa), no Centro da Capital. Idealizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), em 2022, o projeto é sucesso de público a cada edição, nos meses de janeiro e julho.

Portanto, quem for ao Parque Solon de Lucena, das 16h às 20h, vai encontrar muita animação, parques de diversão, brinquedos infláveis e uma ampla área para a prática de atividades físicas e piqueniques. Nesta edição, a ‘Feira Móvel do Produtor’ também estará presente, com moda sustentável, gastronomia e o melhor do artesanato paraibano, aliando qualidade e preços acessíveis.

O projeto ‘Férias no Parque’ tem programação também no domingo (29) e nos três primeiros finais de semana do mês de julho, sempre das 16h às 20h. Trata-se de mais uma ação da Sedurb que a população de João Pessoa abraçou e que entrou definitivamente para o calendário de eventos da cidade. Inclusive, o público adulto também se diverte com a programação, que é bastante diversificada.

Serviço:

‘Férias no Parque’

Local: Parque Solon de Lucena (Lagoa)

Quando: neste sábado (28) e domingo (29)

Horário: das 16h às 20h.