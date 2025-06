Prefeitura entrega revitalização da área de lazer no Jardim São Camilo – Agência de Notícias

Fotos: Carlos Sales

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), entregou nesta sexta-feira (27) as obras de revitalização da área de lazer da Praça “Maria da Guia Ramos”. O logradouro está localizado na Rua João Penitente, no Jardim São Camilo, Zona Norte da cidade.

“Agora, podem dizer que moram nessa área linda e revitalizada, com iluminação em LED. Isso traz valor ao imóvel, ao bairro, à família e traz, acima de tudo, qualidade de vida para cada um de vocês. Quero parabenizar a todos por esse empenho.”, destacou o prefeito Rodrigo Manga, durante a entrega de obras.

Priscila dos Santos Proença é promotora de vendas e mora no bairro. “É um ótimo lugar para as crianças brincarem. Meu filho, Henrique Proença, tem 6 anos e sempre me pede para trazê-lo aqui. Logo, a pequena Antonela, que ainda está no forninho (brinca), vai querer vir também”, diz ela, sorrindo.

A intervenção consiste na reforma da quadra (execução de piso em concreto armado, pintura de fundo e demarcatória, manutenção do alambrado e construção de sistema de drenagem), do playground e do passeio público, a implantação de uma quadra de basquete 3×3 (com piso de concreto armado e alambrado), além de plantio de grama, colocação de gradis e ampliação e melhoria do sistema de iluminação pública, com lâmpadas em LED, inclusive na nova quadra.

As obras foram executadas pela empresa Viva Construções. A reforma foi orçada em R$ 220 mil e foi realizada a partir de emenda impositiva do vereador Cícero João.

Na ocasião, a Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) distribuiu mudas de plantas e árvores para o público presente, enquanto a Divisão de Zoonoses da Secretaria da Saúde (SES) expôs animais taxidermizados e a Secretaria da Mulher (Semul) levou aos munícipes o “Aulão Solidário”. Além da presença dos alunos de escola de Enfermagem parceira do Poder Público, viabilizando aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações de saúde.

Ainda estiveram presentes os secretários municipais Darwin José de Almeira (Serviços Públicos e Obras), Carlos Eduardo Paschoini (Mobilidade), João Alberto Corrêa Maia (Segurança Urbana), Lucas Pedrozo (Comunicação), Sérgio Barreto (Habitação), mais o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno.