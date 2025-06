Obra da ciclovia do Putim entra em etapa final

Ana Lúcia Abranches





Colaborou a estagiária Flávia Souza

A nova ciclovia que conecta a região do Putim ao DCTA, com 8 km de extensão, está em fase final de execução. A Prefeitura de São José dos Campos está instalando 138 luminárias de LED ao longo do trajeto.

Até o momento, foram instaladas 76 luminárias, sendo que 44 já estão em funcionamento, garantindo mais segurança e conforto para os ciclistas que utilizam o local. Trechos com barreira New Jersey (barreira de concreto para proteção dos ciclistas) também estão com a implantação na fase final.

A ciclovia, com uso compartilhado entre pedestres e ciclistas, conecta a região do DCTA (em frente à portaria principal) à Avenida João Rodolfo Castelli, integrando-se a uma malha cicloviária contínua de 30 km.

Com essa ligação, ciclistas e pedestres poderão transitar sem interrupções entre as seguintes vias da cidade:

– Ciclovia da Avenida dos Astronautas

– Ciclovia da Via Cambuí

– Ciclovia da Avenida Rodolfo Castelli

– Ciclovia da Rodovia dos Tamoios

A obra, executada pela Urbam, reforça o compromisso da cidade com a mobilidade sustentável e a segurança viária, oferecendo uma alternativa de transporte saudável e eficiente para a população. A iluminação completa será essencial para o uso noturno do trajeto, promovendo maior acessibilidade.



