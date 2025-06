Mostra Cultural encerra semestre na Fundhas

Henrique Macedo





Fundhas

“Foi um dia muito especial pra minha turma!”. Assim resumiu Verônica Lima, de 7 anos, atendida na unidade Parque Industrial, sobre as apresentações da Mostra Cultural da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) nesta sexta-feira (27).

Verônica participou do teatro e da dança da quadrilha junina e deixou o pai orgulhoso. “A gente percebe como é bom para as crianças esse lado artístico, auxilia na coordenação, decorar e executar as falas, músicas, danças, é tudo muito importante para o crescimento”, disse o motorista Marco Antônio Andrade.



Verônica e o pai: curtindo a festa de encerramento de semestre | Foto: PMSJC

O dia começou com a apresentação das oficinas de Circo, Maracatu, Flauta, Teatro, Dança da Fita e Quadrilha, marcada pela participação entusiasmada dos pais. “Gostei muito, achei as apresentações muito boas e nos divertimos”, disse Caroline Vasconcelos, mãe do Isac.



Caroline e Isac gostaram da dança da Quadrilha | Foto: PMSJC

Ilton Nascimento foi prestigiar a apresentação do filho, Guilherme e saiu satisfeito. “Maravilhosa a festa! Nós voltamos a ser criança também”, afirmou.





Ilton e família | Foto: PMSJC



As unidades da Fundhas também tiveram atividades de final de semestre, com brincadeiras típicas desta época do ano, e participação dos profissionais, crianças, adolescentes e jovens atendidos, além dos familiares.



MAIS NOTÍCIAS



Fundhas