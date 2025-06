Maranduba terá mutirão de castração no primeiro domingo de julho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Diretoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Ubatuba promove, no primeiro domingo de julho, 6, um mutirão de castração de cães e gatos na região Sul da cidade. Ao todo, serão disponibilizadas 250 vagas gratuitas exclusivamente para moradores do local.

Os procedimentos acontecerão a partir das 8h, no Espaço Cidadão do bairro Maranduba. Para participar, é obrigatório realizar o cadastramento prévio, que já está disponível e segue aberto até o preenchimento total das vagas.

O agendamento pode ser feito pelo whatsapp (12) 3833-1004, pelo telefone (12) 3832- 1002 ou presencialmente no Centro de Referência Animal – CRA, que funciona temporariamente no antigo Terminal Turístico do bairro Perequê-Açu, localizado na rua Madame Janina, 28. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para realizar a inscrição, o tutor deve ser maior de 18 anos, morar em Ubatuba e informar dados como nome do animal, porte, cor, sexo, raça, idade e peso aproximado. Também é de responsabilidade do tutor levar e buscar o animal no dia da cirurgia, além de seguir todas as orientações pré e pós-operatórias repassadas pela equipe responsável.

Segundo a diretoria de Proteção e Bem-Estar Animal, a ação tem como objetivo facilitar o acesso da população da região Sul aos serviços de castração, já que as clínicas conveniadas e o CRA estão localizados na região central do município.

“Embora o cadastramento esteja aberto para tutores de todas as regiões da cidade, é importante destacar que o mutirão será realizado exclusivamente para atender os moradores da região Sul. Ao longo do ano, vamos contemplar outras localidades, como o Perequê-Mirim e a região norte”, informou a diretora do setor, Elisângela Leite.

“A castração é uma medida fundamental para o controle populacional de cães e gatos, além de prevenir diversas doenças e contribuir para o bem-estar dos animais”, finalizou Elisângela.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3833-1004.