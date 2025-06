Fundação Cultural prorroga inscrições para FMC e LIF

Posted on

A PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) finaliza o ano de 2023 com resultados positivos para o Estado de Mato Grosso do Sul. De Reforma Tributária a Nova Lei de Licitações, a Procuradoria teve participação ativa em ações importantes do Estado, cumprindo sua missão de representá-lo na defesa do interesse público e […]