Festival Nadando Primeiro celebra encerramento do 1º semestre

Esporte e Qualidade de Vida

O Festival Nadando Primeiro do 1º semestre de 2025 será realizado neste domingo (29), no Centro Esportivo Casa do Jovem, localizado na Avenida Olivo Gomes, 381, em Santana. O evento marca a conclusão do curso de natação oferecido gratuitamente pela Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, em parceria com a Organização Social São José Desportivo.

A programação será dividida em dois períodos. Pela manhã, a partir das 8h, acontecem as provas de 25 metros dos nados crawl e costas. Já no período da tarde, a partir das 13h30, será a vez das provas de 12,5 metros.

Ao todo, aproximadamente 400 crianças e adolescentes, com idades entre 7 e 15 anos, participarão da formatura. Todos frequentaram as aulas ao longo do semestre em uma das 15 piscinas públicas espalhadas por diferentes regiões da cidade, onde o projeto é desenvolvido.

O festival também contará com a participação de cerca de 40 alunos adultos, a partir de 16 anos, integrantes do projeto-piloto Nadando Primeiro para Adultos. Essa nova iniciativa foi implantada neste semestre em cinco unidades específicas: Piscina Vila Letônia, Poli São Judas, Poli Altos de Santana, Poli Eugênio de Melo e Piscina Vila Maria.

O Nadando Primeiro é um curso de natação semestral voltado à introdução à segurança aquática e ao desenvolvimento dos fundamentos dos nados crawl e costas, seja de maneira rudimentar ou tecnicamente estruturada. As aulas ocorrem às segundas-feiras, com uma hora de duração, em três períodos: manhã, tarde e noite, com duas turmas por turno.

Como parte da cerimônia de encerramento, os alunos recebem um certificado de conclusão e uma touca personalizada com a logomarca do projeto. De acordo com a avaliação técnica dos professores, os participantes poderão realizar a pré-inscrição no aplicativo São José Viva para ingressar nas turmas regulares de natação, nos níveis I ou II.

As unidades esportivas que participaram do projeto no 1º semestre foram: Centro Comunitário Alto da Ponte, Centro Comunitário Jardim Morumbi, Centro Comunitário Vila Industrial, Centro Esportivo Eugênio de Melo, Centro Esportivo Vila Maria, Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras, Centro Poliesportivo João do Pulo, Centro Poliesportivo São Judas Tadeu, Centro Poliesportivo Vila Tesouro, Centro Esportivo Casa do Jovem, Centro Esportivo Vila Letônia, Piscina Jardim da Granja, Piscina Jardim Satélite e Piscina Parque Industrial.



