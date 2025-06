Festa Julina 2025 no Paço Municipal tem alteração temporária em pontos de ônibus – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba informa que, para a montagem de toda a estrutura e realização da 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família, o estacionamento em frente ao Paço Municipal está temporariamente fechado desde esta sexta-feira (27) até o dia 10 de agosto.

Por esse motivo, servidores e munícipes que utilizam o transporte público, devem se atentar à nova localização temporária dos pontos de ônibus no Paço.

Nas linhas com ponto final no Paço Municipal, durante o período de interdição, todos os embarques e desembarques serão realizados no abrigo Bairro/Centro que fica na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, em frente ao Paço Municipal. São elas:

– 64/1 – Paço Municipal via Av. Washington Luiz

– 64/2 – Paço Municipal via Vila Santana

– 64/3 – Paço Municipal via Av. Gal. Carneiro

– 64/4 – Paço Municipal via Maria Eugênia

A linha 64/1, no período da tarde, inicia operação a partir do Centro de Referência em Educação (CRE), seguindo para a Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes.

Por sua vez, a linha 14 – Santa Rosália tem novo ponto final provisório na Av. Rudolf Dafferner, 280, em frente à antiga empresa Arthur Klink (válido durante todo o período de interdição).

Mais informações sobre a Festa Julina Beneficente de Sorocaba 2025 podem ser obtidas pelo site: http://julinadesorocaba.com.br/ ou pela rede social oficial: @festajulinasorocaba .