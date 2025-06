Festa do Tropeiro agita a rotina em São Francisco Xavier

Posted on

Conict termina nesta quarta Último dia da 13ª edição do congresso tem apresentações de trabalhos até 17h30 Compartilhar WhatsApp Tweetar A 13ª edição do Conict — Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP começou na segunda-feira (21), marcando a volta das atividades presenciais do evento, que não ocorriam desde 2019. O Conict deste […]