Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros realizam trabalho de parto com sucesso no Jardim Eucaliptos – Agência de Notícias

Um parto foi realizado, na manhã deste sábado (28), no Jardim Eucaliptos. A mamãe, que estava com fortes dores e contrações a cada três minutos, fez contato com o serviço de emergência pedindo ajuda dizendo que o bebê estava pra nascer.

O Corpo de Bombeiros que estava mais próximo foi acionado para atender a ocorrência. Logo em seguida, a equipe Alfa do Samu chegou ao local dando atendimento à parturiente.

Após o excelente atendimento do Samu e do Corpo de Bombeiros, a mãe e o bebê foram encaminhados ao Hospital Santa Lucinda e passam bem.