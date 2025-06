Complexo Hospitalar de Mangabeira alerta sobre os cuidados para evitar acidentes com crianças

O mês de julho é um dos mais aguardados pela criançada por conta das férias escolares. O período também exige um pouco mais atenção dos pais, no tocante aos acidentes ocorridos com o público infantil, sejam eles em ocorrências domésticas ou fora de casa. Por isso, profissionais do Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM) fazem um alerta para algumas situações que envolvem a saúde e a segurança dos pequenos.

Para o médico Felipe Medeiros, diretor-geral do CHM, com as crianças de férias, exige que os pais permaneçam em uma vigilância e supervisão constante, no sentido em que seus filhos sejam preservados de quaisquer ocorrências que levem a comprometer a saúde, seja por acidentes ou perigos em que eles possam estar expostos.

“Os pais devem estar em uma supervisão constante, ou seja, nunca deixar crianças pequenas sozinhas, principalmente em piscinas, parquinhos ou perto de ruas movimentadas. Basta um segundo de distração para um acidente acontecer. Em casos de emergências, devemos ter sempre à mão os números, a exemplo do Samu 192 e Corpo de Bombeiros 193”, alertou o médico.

Situações de risco – De acordo com a unidade hospitalar, existem diversos tipos de situações que oferecem riscos reais para as crianças, mas que podem ser evitadas tomando medidas simples, como tampar tomadas, instalar grades ou telas de proteção em escadas e janelas, travar armários que tenham produtos perigosos, a exemplo de remédios, produtos de limpeza e objetos cortantes.

Para a direção do CHM, o cuidado com quedas deve ser observado, evitando móveis instáveis, camas beliche sem proteção e brincadeiras perigosas em lugares altos. No caso de bicicletas, patins e skates, sempre usar capacete e proteção. Na cozinha, panelas quentes devem ficar com os cabos virados para dentro e as crianças não devem ter acesso ao fogão, líquidos ferventes ou facas.

O diretor do Complexo chama atenção também para os riscos de engasgos, queimaduras e intoxicação. “Mantenha objetos pequenos, como moedas, botões e balões, fora do alcance de bebês. Corte alimentos em pedaços seguros e evite brinquedos com peças muito pequenas. Não deixe crianças perto de fogo, álcool, ferro de passar ou tomadas desprotegidas. Cuidado com líquidos quentes na mesa. Remédios, produtos de limpeza e inseticidas devem ficar trancados e longe do alcance das mãos curiosas”, completou Felipe Medeiros.

O perigo de afogamento envolve os riscos de acidentes com crianças nas férias, e a principal orientação é de nunca deixar uma criança sozinha na água, mesmo em piscinas pequenas, banheiras ou baldes. O uso de coletes salva-vidas é recomendado em praias e rios.

Segurança no trânsito – Crianças devem sempre usar cadeirinha adequada, bebê conforto ou assento elevado presos ao cinto de segurança no carro. Elas devem ser sempre orientadas a atravessar ruas com o máximo de cuidado e atenção, preferencialmente onde houver faixa de pedestres próxima.

Atendimento no CHM – Referência em traumatologia, o Complexo Hospitalar de Mangabeira atende não apenas adultos, mas também realiza atendimento pediátrico. O hospital atende urgências com crianças e adolescentes, variando conforme a causa da internação, a exemplo de acidentes por queda, acidentes automobilísticos, choques elétricos e ferimentos causados por armas brancas ou pontiagudas.

Para que o paciente seja atendido, incluindo as crianças e adolescentes, é importante a apresentação de documentos pessoais (RG e CPF), Cartão SUS e comprovante de residência. Todo atendimento é gratuito.