Botafogo e Palmeiras abrem oitavas de final do Mundial de Clubes

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa chegou à fase das oitavas de final. E a primeira atração é um confronto entre duas equipes brasileiras que viram a rivalidade entre elas aumentar nos últimos anos. Botafogo e Palmeiras medem forças, a partir das 13h (horário de Brasília) deste sábado (28), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira, afirmou, em entrevista coletiva, que prevê muito equilíbrio em um confronto que envolve os dois últimos campeões brasileiros: “Com certeza é um jogo difícil, equilibrado desde 2020. Já vencemos, perdemos e empatamos. Já tivemos em mata-mata”.

A rivalidade entre o Verdão e o Alvinegro começou a aumentar na reta final do Brasileiro de 2023, quando os comandados de Abel Ferreira arrancaram uma vitória de virada de 4 a 3 sobre um Botafogo que tentava se reencontrar após a saída do técnico Luís Castro. A partir daí o Glorioso se perdeu de vez na competição e viu o Palmeiras ficar com o título no final.

Porém, desde então as equipes se encontraram em cinco oportunidades, com três vitórias do Alvinegro e dois empates. E, nesse meio tempo, o Alvinegro garantiu os títulos do Brasileiro de 2024 e da Libertadores do mesmo ano.

E é justamente este novo Botafogo que o Verdão terá pela frente. Neste Mundial de Clubes o Alvinegro conseguiu aquele que pode ser considerado o resultado mais surpreendente entre os brasileiros, derrotou pelo placar de 1 a 0 o PSG (França), atual detentor do título da Liga dos Campeões da Europa.

Agora, diante do Palmeiras, o técnico Renato Paiva aponta um caminho para sair com a vitória: manter o controle de bola. “Espero que o Botafogo seja equilibrado e completo. Analisando o torneio, falta um pouco de controle de bola. Quero melhorar para o jogo, ter mais a bola diante do Palmeiras”, afirmou o português.

Para esta partida decisiva o Botafogo tem um desfalque importante, o volante Gregore, que está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Assim, uma possível formação adotada por Renato Paiva é: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Cuiabano; Igor Jesus.

Já o Palmeiras deve iniciar o confronto com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.