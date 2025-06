Av. Sebastião Gualberto tem interdição em novo trecho

Mobilidade Urbana

A partir de terça-feira (1) será iniciada a obra de construção de rede de drenagem na Av. Engenheiro Sebastião Gualberto, próximo ao cruzamento com a Rua Sebastião Felício, na região central.

Para a realização da obra, será necessária a interdição da faixa da direita no sentido norte, entre a Rua José Leite da Silva e o Viaduto Tenente João Alves Cardoso. A intervenção está prevista durante um período aproximado de 20 dias.

Para garantir melhor fluidez do trânsito, será necessário bloquear a conversão à esquerda para acesso à Rua Sebastião Felício. Com isso, para acessar a região de Santana, os munícipes deverão utilizar como opções a Via Norte ou a região Central.

Agentes de Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os condutores durante a obra.



