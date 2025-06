Agência Minas Gerais | Cemig lança concurso público com 150 vagas para eletricistas

Relacionadas



A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) publicou, nesta sexta-feira (27/6), edital de um novo concurso público para a contratação de 150 eletricistas. A remuneração total é de R$ 4.331,91, além dos benefícios previstos no acordo coletivo da empresa. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 1/9 e 2/10, exclusivamente pelo site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep). A taxa para participação no certame é de R$ 70.

Mais informações neste link

A prova será realizada no dia 23/11, nos municípios de Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Paracatu, Teófilo Otoni, Uberlândia e Varginha, de acordo com a escolha do candidato na inscrição. Serão aplicadas 35 questões de múltipla escolha, com duração de até 3 horas.

Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino médio completo, curso de qualificação profissional na área elétrica NR-10 (básico e SEP) e NR-35 (trabalho em altura) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Além disso, é necessário comprovar experiência mínima de 6 meses em atividades de construção, manutenção ou operação, executadas diretamente em redes de distribuição, linhas de distribuição ou linhas de transmissão de responsabilidade de concessionárias de energia elétrica.

De acordo com a analista de Gestão de Pessoas da Cemig, Daniela Bauer, os novos profissionais irão atuar em diversas regiões do estado, especialmente em áreas com crescimento populacional acelerado ou demandas críticas de infraestrutura. “A contratação dos novos eletricistas tem o objetivo de reforçar as equipes de manutenção nas seis regionais da companhia no estado. A empresa está buscando ficar ainda mais próxima dos seus clientes em todas as regiões de Minas Gerais”.

Além da prova objetiva, o processo seletivo contará com a etapa eliminatória de Avaliação Pré-Admissional de Saúde, obedecendo ao disposto na NR-07, do Ministério do Trabalho e Emprego, de responsabilidade da Cemig.