Ubatuba participa de Encontro Estadual de Vigilância Socioassistencial – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba marcou presença no Encontro Estadual de Vigilância Socioassistencial – uma iniciativa que parte do Projeto de Desenvolvimento das Macroatividades da Vigilância Socioassistencial promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), por meio da Coordenadoria de Ação Social (CAS).

O encontro aconteceu na última quinta-feira, 26, na cidade de São Carlos e reuniu mais de 80 municípios. Ubatuba foi representada pelo sociólogo da Secretaria de Assistência Social, Uirá Freitas.

Ubatuba esteve representada na ação formativa que faz parte de um conjunto de atividades que estão sendo realizadas ao longo de 2025, visando fortalecer a capacidade de atuação dessa importante função da política de assistência social nos municípios do estado de São Paulo, que é a Vigilância Socioassistencial (VS).

“A Vigilância Socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território, integrando uma das funções da Política de Assistência Social, juntamente com a Defesa de Direitos e a Proteção Social”, explicou Freitas.

Até o fim deste ano, estão previstas oficinas dirigidas para os municípios com o objetivo de aprimorar as ações que as cidades já realizam como o cadastramento no CadÚnico, busca ativa, elaboração de diagnósticos e boletins, e disseminação das informações para a oferta de serviços e para o controle social.

“A estruturação da VS é fundamental para impulsionar a criação de estratégias que visam melhorar as condições de vida das famílias e indivíduos que se encontram em situações de desproteção social, baseadas em evidências e dados da realidade de cada território”, finalizou o sociólogo.

O próximo encontro em que Ubatuba participará é virtual e acontece no dia 7 de agosto. A oficina presencial está agendada para 28 de agosto.