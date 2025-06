Tradicional Festa de São Pedro Pescador começa hoje, 26, em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A tradicional Festa de São Pedro Pescador, uma das mais aguardadas por moradores e turistas e considerada uma das principais atrações do calendário de inverno em Ubatuba, tem início nesta quinta-feira, 26 de junho, com atividades religiosas, culturais e musicais na Praça de Eventos, na avenida Iperoig.

A abertura oficial do evento acontece às 18h30, com a condução do Mastro de São Pedro pelos devotos, que sairá da Paróquia Exaltação da Santa Cruz em direção à Praça de Eventos. Simultaneamente, canoas caiçaras atravessarão a baía com a imagem do padroeiro, que será recebida na Capela de São Pedro, montada na Vila Caiçara — espaço localizado ao lado da Casa Caiçara e que proporciona contato com elementos da cultura tradicional, como fogão a lenha, café e paçoca moída na hora.

Na sequência, o público poderá acompanhar a apresentação do Coro da Lira Infantojuvenil e Adulto, da Associação Lira Padre Anchieta, seguida da abertura oficial com a presença de autoridades.

A primeira noite também contará com o Concurso Rainha dos Pescadores, que terá a participação de 15 candidatas. A atual rainha, Priscila Freitas, eleita em 2024, será responsável por coroar a nova representante. A vencedora receberá premiação no valor de R$ 1.000,00; a Primeira Princesa, R$ 700,00; e a Segunda Princesa, R$ 500,00.

Encerrando a programação do dia, o palco principal receberá as apresentações de Caiçaras Band, Banda Engrennagem e do cantor Edu Ribeiro.

De acordo com a Fundart. Cerca de 30 mil pessoas são esperadas durante os quatro dias de festividade.

“Nossa expectativa para este ano é muito boa, pois a atração foi contemplada com verba da Secretaria de Cultura do Estado: um edital no valor de R$ cem mil para fomentar festas populares, que deve, obrigatoriamente, ser utilizado em infraestrutura e cachês artísticos”, comentou a presidente da Fundart, Thaila Brito.

“Nesta edição, conseguimos reunir grandes atrações nacionais, como Edu Ribeiro, Fundo de Quintal e Peixe Elétrico, oferecer visibilidade aos artistas locais e preservar com respeito às manifestações culturais e de fé que são a alma da nossa cidade – somando cerca de 20 atrações locais”, acrescentou.

Preparativos e símbolos da fé

Entre os preparativos para a festividade, a estátua de São Pedro — localizada no mirante após a ponte do Perequê-Açu — passou por revitalização realizada pelo artista plástico Tiano Mendes, com apoio de comerciantes locais e da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart). A pintura destaca peixes comuns na região, como bagre, tainha, robalo e amboré, além de restaurar a imagem do santo e as chaves que carrega nas mãos.

Outro preparo foi o barreamento da Vila Caiçara e da Capela de São Pedro, realizado no dia 19 de junho. A ação contou com a participação de funcionários da Fundart e voluntários, que moldaram o barro usado nas paredes das construções de pau a pique, características da arquitetura tradicional. A Vila Caiçara, integrada à festa desde 2013, abriga a Capela para orações e a Casa Caiçara, onde os visitantes podem experimentar café e paçoca moída no pilão de madeira.

É importante lembrar que os banheiros públicos, recentemente instalados com a verba da TPA, irão funcionar das 11h até meia noite entre os dias 26 e 29 de junho – os dias de programação.

A 102ª Festa de São Pedro Pescador é uma realização da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart), com apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Apoio a Festivais, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte – APAA.

Confira a programação completa da Festa:

QUINTA-FEIRA | 26 de junho

18h30 – Procissão do Mastro de São Pedro (saída da Paróquia Exaltação da Santa Cruz)

18h40 – Procissão de Canoas Caiçaras (chegada na Praça de Eventos)

19h – Bênção do Mastro de São Pedro

19h30 – Coro da Lira Infantojuvenil e Adulto (Associação Lira Padre Anchieta)

20h – Abertura oficial da festa

20h30 – Concurso Rainha dos Pescadores

21h30 – Grupo Caiçaras Band

22h – Banda Engrennagem

23h30 – Edu Ribeiro

SEXTA-FEIRA | 27 de junho

II Encontro de Tradições e Gerações (escolas são convidadas a prestigiar as atrações culturais locais)

14h – Fandango Caiçara de Ubatuba

15h – Apresentação dos alunos do Projeto Capiá (EM Manoel Inocêncio Alves dos Santos – Sertão do Ubatumirim)

18h30 – Fandango Bacurau

19h –Luara e As Comadres

20h – Leilão de Remos

21h –Batucada Muleke

22h – Samba do Banana

23h30 – Fundo de Quintal

SÁBADO | 28 de junho

8h – Corrida de Canoas Caiçaras

12h – Baile do Fandango

17h – Orquestra Tons do Brasil

18h – Ciranda Caiçara (Grupo de Fandango)

19h – Jamil Pereira

20h – Grupo de Fandango Mestre Pedrinho

21h – Michel Rodrigues

22h – Leandro César & Juliano

23h30 – Adriano & Juliano

DOMINGO | 29 de junho – Dia de São Pedro

9h – Visita da Folia do Divino Espírito Santo na Ilha dos Pescadores (Grupo Mestre Pedrinho)

12h30 – Procissão de São Pedro (saída da Paróquia Exaltação da Santa Cruz)

13h – Procissão Marítima e Bênção dos Anzóis (Baía de Iperoig)

15h – Missa campal (Praça de Eventos)

17h – Altar 33

18h – Congada de Bastões São Benedito

19h – Premiação dos barcos e canoas decorados

19h20 – Fandango Caiçara do Prumirim

20h –Nako & Rafael

21h30 – Dança da Fita

22h – Banda Praieira

23h – Peixe Elétrico