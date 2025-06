Servidores municipais recebem aumento de 5% a partir de julho

Posted on

Nesta segunda-feira (25), o clima natalino segue acompanhado por instabilidades climáticas. A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, chuvas intensas e tempestades com raios e rajadas de vento. “As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, […]