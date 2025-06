Secretaria Especial de Integração Metropolitana promove seminário sobre Junho Verde, na segunda-feira, 30/06 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O seminário vai debater ações e práticas que vêm sendo implantadas pelo setor público. Arte: Seim

A Secretaria Especial de Integração Metropolitana (Seim) do Rio realiza no dia 30/06, das 14h às 17h, o seminário “Cidades Inteligentes e Integradas: Sustentabilidade em Foco”, na Cúpula Carl Sagan do Planetário do Rio, na Gávea. A Seim tem como objetivo compartilhar informações sobre ações eficientes e boas práticas que vêm sendo implantadas pelo setor público sobre sustentabilidade, preservação do meio ambiente e resiliência associada à fatores climáticos na capital e nos municípios da Região Metropolitana. A Secretaria espera, também, que o seminário sirva como inspiração para que gestores públicos, entidades da sociedade civil e lideranças da região se unam em defesa dos objetivos globais de desenvolvimento sustentável. Participarão da mesa representantes da Coppe-UFRJ e das Prefeitura de Japeri e Paracambi e Rio de Janeiro.

– A Secretaria tem nos seminários uma eficaz ferramenta de integração com os municípios da região metropolitana e com nosso município, e para essa ocasião em especial reunimos palestrantes extremamente competentes para falar da capacidade de minimizarmos o impacto ambiental da produção e consumo, promovendo assim um estilo de vida mais consciente e sustentável -, enfatiza a secretária de Integração Metropolitana, Cynthia Felix.

O seminário contará com a participação do professor Marcos Freitas, Coordenador Executivo do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (IVIG) da Coppe – UFRJ, que falará sobre a importância de gerenciar bem a destinação dos resíduos sólidos produzidos pela cidade, de forma a transformá-los em benefícios:

– Belíssima iniciativa da Secretaria de Integração Metropolitana de discutir cidades inteligentes e integradas sob os aspectos da sustentabilidade. As cidades precisam de água, de energia, de verde e de qualidade de vida para as pessoas. Mas elas também são produtoras de resíduos, de poluição e de uma série de coisas que podem virar riquezas ou problemas sem fim -, explica Marcos Freitas.

Também participará do encontro a secretária Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Japeri, Meire Lucy, que tratará do tema políticas públicas de preservação ambiental implementadas no seu município.

– É muito importante essa iniciativa da Secretaria de Integração Metropolitana, porque nós temos 21 municípios, mas nem todos se conhecem ou sabem suas habilidades. Através destes seminários que a secretaria promove, temos o privilégio e a oportunidade de integrar com outras secretarias de outros municípios -, diz Meire Lucy.

Andreia Loureiro, superintendente de Planejamento e Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima de Paracambi, que também será uma das palestrantes, diz:

– Excelente iniciativa! A integração dos municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, visando a troca de boas práticas, entre a capital e os demais municípios, promovendo a sustentabilidade, empregabilidade e qualidade de vida, que é de grande importância para que tenhamos cidades inteligentes, sustentáveis e integradas.

Completando o elenco de palestrantes, Lívia Galdino, Subsecretária de Meio Ambiente e Clima, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Clima (SMAC) do Rio de Janeiro, que falará sobre as políticas de sustentabilidade implementadas na capital carioca:

– No seminário, iremos abordar como a Secretaria de Meio Ambiente e Clima tem tratado as questões climáticas e como está contribuindo para que a cidade se adapte e mitigue os efeitos das ações climáticas no município do Rio de Janeiro -, esclarece Lívia Galdino.

Serviço: “Cidades Inteligentes e Integradas: Sustentabilidade em Foco”

Data: 30/06 (segunda-feira)

Horário: 14h às 17h

Local: Planetário – Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100 – Gávea – RJ

Cúpula Carl Sagan

O Seminário será transmitido ao vivo, via Instagram e Youtube: seim-rio.

Evento gratuito, sujeito a lotação. As inscrições poderão ser feitas pelo link disponível na bio do nosso instagram – @seim.rio. O local possui estrutura adaptada. Classificação Livre