Secretaria da Mulher realiza terceira edição do “Chá das Rosas” reunindo pacientes oncológicas e proporcionando orientação e cuidados

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), realizou, na tarde desta quarta-feira (25), a terceira edição do “Chá das Rosas”. Esse encontro é feito com o intuito oferecer às pacientes oncológicas reunidas uma série de informações e orientações, além de proporcionar ações de cuidado e beleza, contribuindo para a elevação da autoestima dessas mulheres. A primeira ação foi em abril e a iniciativa agora é mensal. As participantes, mais uma vez, foram recebidas com um chá da tarde e as boas-vindas da secretária de Mulher, Rosângela Perecini.

“Além das pacientes, também estamos trazendo algumas cuidadoras, porque, muitas vezes, é a pessoa que mais cuida, que mais oferece atenção para as outras pessoas e é a que menos cuida de si mesma. E reunimos todas com o objetivo de celebrar a vida. Porque elas já passam por muitas dificuldades, mas merecem também celebrar suas vitórias, sua determinação e, juntas, podemos somar forças e promover a esperança”, disse a secretária.

Cleide Machado, presidente do Instituto Brasileiro de Apoio e Pesquisa a Pacientes Oncológicos e Ostomizados (Ibrapper), que tem um histórico de 25 anos em atividade e há 16 anos está presente em Sorocaba. “Ao longo de 23 anos, trabalhamos sem ajuda de nenhum órgão governamental. A primeira vez que temos um apoio é agora, com a atual Administração da Prefeitura de Sorocaba. Proporcionamos a bolsa necessária aos pacientes ostomizados, que é um insumo caro e essencial para a vida deles. Atendemos mais de 400 pacientes e, portanto, a luta e as dificuldades são muito grandes”, ela conta. “Estou vindo pela primeira vez aqui no Chá das Rosas e estou achando ótimo. Porque para nossos pacientes, principalmente as mulheres, é muito ruim ter que usar a bolsa. A barriga fica volumosa, há um cheiro característico, não é prático de usar e incomoda até para ir ao banheiro. Então, o próprio paciente ostomizado se exclui da sociedade. Por isso, ações como essa, que promovem o diálogo, o acolhimento e o cuidado de beleza, a autoestima da mulher, são maravilhosas! Trabalhamos pela inclusão, e essas ações vão poder nos ajudar bastante nisso. Quero poder trazer mais as nossas meninas aqui”, completa.

Vera Lúcia Antunes Martins foi uma das participantes convidadas e aprovou a iniciativa. “Estou gostando de tudo. Mas o que eu mais gostei foi do carinho e da atenção das moças que me receberam aqui. A atenção que dão para a gente é muito boa”, elogiou. Em tratamento, ela conta que recebeu o diagnóstico em 2023 e, desde então, isso tem restringido muito suas atividades sociais e de lazer. “Eu não saio praticamente, a não ser para ir ao médico e fazer o tratamento. Também não sobra muito dinheiro para eu me cuidar. Para mim o dia de hoje está sendo uma grande oportunidade. É meu momento. Eu sinto que eu preciso viver! Não é só a doença”, ela destaca.

Durante a reunião, as participantes receberam informações importantes sobre o fluxo de atendimento das pacientes, no sistema público de saúde, a partir do momento em que recebem o diagnóstico e sobre quais locais elas podem procurar suporte em nosso município. As informações foram dadas pela servidora da Central de Regulação e Divisão de Avaliação e Controle (Credac) da Secretaria da Saúde (SES), Ana Carolina de Vasconcelos Garcia.

Na sequência, a psicóloga clínica Xênia Bastos Gonçalves Milone também promoveu um momento de reflexão e interação entre as convidadas, chamando a atenção para a necessidade de cada uma encontrar, no seu dia a dia, momentos de relaxamento e de autocuidado, sempre buscando preservar a autoestima.

As participantes também foram convidadas, pela organização da Semul, a escrever de próprio punho uma cartinha, que será oportunamente encaminhada para as instituições envolvidas com a causa, comprometendo-se a entregá-las a novas pacientes. O objetivo é que elas ofereçam a outras mulheres um conselho ou uma simples palavra de carinho a alguém que começa a passar por uma situação que elas já viveram e estão, com sua força e atitude, conseguindo superar.