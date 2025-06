Secretaria da Mulher, com apoio do Fundo Social e de outras secretarias, realiza mais um “Aulão Solidário” no bairro Vitória Régia

A população contou com mais um “Aulão Solidário”, com aula gratuita de ginástica funcional e forró, na manhã desta quinta-feira (26). Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), com a participação das Secretarias de Saúde (SES), Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e Ouvidora do Município, a iniciativa também contou com arrecadação de alimentos para campanha “A Fome não é Fake!”, do Fundo Social e outras atividades.

Desta vez a ação aconteceu na Rua José Martinez Peres, s/n, ao lado do Parque “Amadeu Franciulli”, no Vitória Régia 3, Zona Norte da cidade, com a participação de moradores, frequentadores do Clube do Idoso e dos grupos de caminhada de UBSs do município.

Além do ‘aulão’, os participantes contaram com atividades como auriculoterapia, exposição de artesanatos e de ervas para chás, aferição de pressão arterial e testes de glicemia, assim como o sorteio de diversos brindes e uma animada quadrilha. A Sema também proporcionou a distribuição de mudas de plantas e árvores aos interessados, além de fornecer informações sobre educação ambiental.

A secretária da Semul, Rosângela Perecini, participou do encontro e entrou na dança com a população presente, além de informar que a Secretaria da Mulher está à disposição de todos. “Já passamos por várias regiões da cidade com essa iniciativa, que apoia a prática saudável de atividade física. É uma forma de entregar lazer e qualidade de vida aos munícipes. Temos a missão de atender todas as demandas que são apresentadas e saibam que, na nossa sede, contamos com uma equipe preparada para segurar a mão de vocês e seguir essa jornada”, declarou.

A ação foi conduzida pela coordenadora da Semul, Christina Palau e por Luciene Tavares, da Ouvidoria, que interagiram com os participantes com animação e música, incentivando a prática de atividade física.