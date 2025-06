Sabores regionais marcam Fórum de Gastronomia no PIT

José Roberto Amaral





A 4ª edição do Fórum da Gastronomia Artesanal começou nesta sexta-feira (27) com grande participação do público e clima de celebração no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos.

Já no primeiro dia, centenas de visitantes circularam pelos estandes e aproveitaram a programação que une saberes, sabores e experiências da produção artesanal regional.

Gratuito e aberto ao público, o evento segue até domingo (29), sempre das 11h às 19h, e deve reunir cerca de 10 mil pessoas ao longo dos três dias.

O fórum reúne cerca de 50 expositores de queijos, charcutarias, geleias, pães, azeites, mel e bebidas artesanais — a maioria produzida por empreendedores da RMVale.

Nesta sexta, o clima foi de reencontro entre produtores e consumidores que valorizam o artesanal. O circuito de alimentação — com pizzas, hambúrgueres, paellas e cervejas artesanais — foi um dos espaços mais movimentados do dia.

“Trouxe meus filhos e ficamos boa parte da tarde. É muito mais que uma feira, é uma imersão no que a nossa região tem de melhor. Comprei mel, queijo e ainda provei a um prato na aula-show”, contou a advogada Andreia Ribeiro, moradora de Jacareí.

As aulas-show, ministradas por chefs convidados, também foram destaque neste primeiro dia. As receitas utilizam ingredientes dos próprios expositores, reforçando o elo entre produtores e a gastronomia criativa.

Uma das produtoras presentes Elisandra Muniz de Oliveira, de São José, participa pela segunda vez do evento. Ela conta que começou a produzir pães artesanais, com fermentação natural, no período da pandemia.

“O fórum é importante porque é mais uma vitrine para expor e vender meus produtos. Comecei bem devagar, fui me especializando, fazendo cursos e hoje me dedico inteiramente à produção dos pães”, afirmou.

O chef Olivier Anquier é uma das atrações do fórum neste sábado / Foto: Divulgação

Mesa de Ouro

O concurso “Mesa de Ouro”, que acontece no sábado (28), promete ser outro ponto alto do evento, reunindo 10 chefs na criação de tábuas de frios artesanais. Um dos jurados será o chef Olivier Anquier, que também participará de atividades com o público.

Para Giane Santos, coordenadora do Agropolo Vale e responsável pela organização, o evento reafirma a força da produção local. “É uma celebração do que temos de mais genuíno na gastronomia regional. O primeiro dia superou as expectativas e ainda temos um fim de semana inteiro de descobertas e encontros”, afirmou.

O Fórum da Gastronomia Artesanal é uma realização da Associação Paulista de Queijos Artesanais, em parceria com o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, com apoio institucional de diversas entidades do setor.



