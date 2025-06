Prefeitura elimina ponto de descarte irregular

Posted on

A Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, SEMIL, informa que estão abertas as inscrições para a eleição de 8 titulares e 8 suplentes que irão integrar o Grupo Setorial de Coordenação do Litoral Norte do Estado de São Paulo para o período 2023-2025. […]