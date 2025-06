Prefeitura de Sorocaba programa 42 ações educativas de trânsito para julho – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), definiu um calendário contendo 42 ações educativas de trânsito para serem realizadas ao longo de julho, todas elas gratuitas. Elas começam na terça-feira (1º), seguindo até o dia 31. Há palestras em empresas, teatros em escolas e encenações e blitze educativas em cruzamentos viários da cidade.

Na terça-feira (1º), as ações do mês de julho começam com a “Faixa Viva – Maozona”, das 9h às 11h, na Rua Leopoldo Machado, entre o Poupatempo e o Terminal São Paulo, no Centro. Já na quarta-feira (2), das 14h às 15h30, a equipe da Semob fará uma palestra sobre educação no trânsito, para os assistidos do Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (Gpaci), que fica na Rua Antônio Miguel Pereira, 45, no Jardim Faculdade.

Uma blitz com o tema “Álcool x Direção” acontece nesta quinta-feira (30), das 9h às 11h, na Praça Dr. Ferreira Braga, no Centro e, das 14h às 15h15, com a ação “Álcool x Direção – Lei Seca”, no cruzamento das ruas Cel. Nogueira Padilha com a Vicente Decária e Cel. Nogueira Padilha com a Chile, todas na Vila Hortência.

A palestra sobre educação no trânsito volta a acontecer na sexta-feira (4), das 14h às 15h15, para os colaboradores da empresa CPFL Ativa, localizada na Rua Dr. Júlio Marcondes Guimarães, 115, no Parque Campolim. Concomitantemente, a ação “Pedale Seguro – Ciclovia”, no Parque das Águas, localizado na Avenida Dom Aguirre, s/n, no Jardim Abaeté.

Outras ações programadas para julho são: “Poluição Sonora”, “Celular”, “Pare, Vai com Calma – Cruzamento Seguro”, “Blitz – Vagas Preferenciais”, “Pit Stop – Limite de Velocidade”, “Motociclista Seguro – Entrega Segura”, “Teatro – Xô Acidente”, entre outros.

O calendário completo das atividades educativas de trânsito da Semob, para o mês de julho, pode ser conferido nas mídias sociais da Prefeitura de Sorocaba (@prefeituradesorocaba).

O contato com a equipe de Educação para o Trânsito da Semob, inclusive para agendar palestras em empresas e entidades, além de apresentações em escolas, pode ser feito pelo site: www.urbes.com.br. Basta clicar em “Ouvidoria”, selecionar o assunto “Educação para o Trânsito” e em “Abrir Manifestação”, para enviar sua solicitação.