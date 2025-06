Prefeitura de Sorocaba divulga edital de chamamento para 1ª edição do “SoroGeek Festival” – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), divulgou o edital de chamamento para artistas que desejam participar da 1ª edição do “SoroGeek Festival”, que acontece dia 27 de setembro, das 10h às 18h, no estacionamento lateral da Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista. O edital está disponível no link: https://tinyurl.com/jornaldomunicipio240625.

As inscrições poderão ser feitas de 1º a 31 de julho, mediante formulário disponível no edital que deverá ser encaminhado no e-mail: [email protected]. O evento, inédito, tem como objetivo promover e valorizar a cultura geek regional, integrando o universo literário e incentivando práticas de inclusão social.

Os interessados poderão escolher uma das duas categorias para participar desta edição: comercialização ou exposição de produtos de autoria própria ou industrializados; e apresentação cultural, teatrais, musicais, dança, stand-up, palestras e eSports.

“O universo geek reúne milhares de pessoas e é pensando nesse público que a Secult traz a novidade para Sorocaba. Essa iniciativa pública, além de integrar munícipes que compartilham os mesmos gostos, também incentiva o desenvolvimento da economia criativa, impulsionando o desenvolvimento do valor cultural da área”, ressalta o secretário da pasta, Luiz Antonio Zamuner.

O festival contará com uma ampla programação, incluindo food trucks, praça para alimentação, apresentações musicais ao vivo, espaço para a comercialização de produtos geek, área exclusiva para batalhas campais, sorteio de brindes, concurso de cosplay, entre outras atrações.

Para proporcionar um ambiente inclusivo e acolhedor, as duas primeiras horas de evento atenderão as necessidades do público inserido no espectro autista. Além disso, a população poderá contribuir com a doação de alimentos não perecíveis para a campanha “A Fome não é Fake!”, do Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Sorocaba.

A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955.