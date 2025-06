Prefeitura anuncia balanço e novas ações contra a dengue

Lucas Brito





A Prefeitura de São José dos Campos realiza, nesta segunda-feira (30), às 14h, a apresentação oficial do balanço da campanha de combate à dengue referente ao primeiro semestre de 2025. O encontro será no Cefe (Centro de Formação do Educador), localizado na Avenida Olivo Gomes, 250, em Santana.

Em comparação ao mesmo período do ano passado, São José dos Campos registrou uma queda significativa nos índices da doença. Entre as semanas epidemiológicas 1 e 26, os casos confirmados caíram de 80.176 em 2024 para 4.594 em 2025 — uma redução de aproximadamente 95%. O número de óbitos também apresentou queda expressiva: de 95 para 3. Os dados estão disponíveis no painel de monitoramento do Governo do Estado de São Paulo.

Esses resultados refletem o esforço conjunto da Prefeitura e o comprometimento dos servidores que estiveram na linha de frente das ações de enfrentamento à dengue.

Pelo papel fundamental desempenhado, cerca de 600 homens e mulheres irão receber um reconhecimento especial durante o evento. A cerimônia destacará o esforço conjunto das equipes que atuaram em campo, nas unidades de saúde e nas ações educativas e operacionais realizadas por toda a cidade.

Além dos dados e resultados alcançados no semestre, a Prefeitura fará o anúncio das medidas que serão adotadas nos próximos meses para intensificar a prevenção e o controle da doença em São José dos Campos.



