Pesquisadores e estudantes apresentam trabalhos no 8º Conpog – IFSP

Gestores destacam a importância do congresso e o crescimento da pós-graduação no IFSP

Da esquerda para a direita: Carolina Rocha, Guilherme Bola, Adalton Ozaki e Orlando BerenguelO Campus Araraquara está sediando, entre os dias 26 e 28 de junho, a oitava edição do Congresso de Pós-Graduação do IFSP (Conpog). Evento conta com a participação de estudantes do IFSP e de outras instituições que estão apresentando seus trabalhos em diversos painéis e tendo a oportunidade de conhecer e interagir com as diferentes temáticas de pesquisas apresentadas.

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Adalton Ozaki, afirmou que o evento, além de fortalecer a pós-graduação do IFSP, também é de fundamental importância para a troca de experiências, tanto entre os estudantes, quanto para os coordenadores de pós-graduação. O Conpog engloba o encontro desses coordenadores, no qual eles partilham conhecimentos sobre atualizações de normativas, atualizações de legislação, e têm a oportunidade de conhecer práticas exitosas dos diferentes campus, que podem ser replicadas em outros. “Esse é um momento muito rico de interação, de aprendizado, para que os nossos estudantes possam ter a experiência de apresentação de um trabalho em um evento científico. E, obviamente, isso também acaba implementando a produção científica da nossa instituição”, contou.

De acordo com o Diretor de Pós-Graduação, Orlando Berenguel, atualmente o IFSP conta com mais de 60 cursos de pós-graduação, principalmente na área de educação, tecnologia e desenvolvimento, indústria e gestão. Segundo ele, são cursos gratuitos, que foram desenhados desde 2008 pelo Instituto, com processos seletivos que ocorrem no começo de ano e no meio de semestre, e que hoje já contam com mais de 5 mil estudantes. “São cursos de alta qualidade, com o corpo docente também muito qualificado, o que faz com que os nossos egressos tenham melhores condições de trabalho, de atualização. Então, a pós hoje, ela representa para o Instituto um grande avanço nas suas propostas de oferta”, afirmou o coordenador, destacando ainda que os cursos são ofertados nas modalidades presencial e EaD.

Sobre o evento

O Conpog é um evento científico multidisciplinar promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação do IFSP e tem por objetivo primordial o compartilhamento de experiências acadêmicas entre pesquisadores, docentes e discentes vinculados à pós-graduação. Trata-se de uma oportunidade para a troca de conhecimentos e experiências empreendidas no âmbito da pós-graduação lato e stricto sensu permitindo o enriquecimento do saber acadêmico.

Para mais informações acesse: https://conpog.ifsp.edu.br/