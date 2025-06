Operação da segurança pública de MS apreende de 475 kg de cocaína no Dia Internacional contra as Drogas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu, na manhã desta quinta-feira (26), 475 kgde cocaína e duas armas de fogo durante operação deflagrada na cidade de Mundo Novo, na fronteira com o Paraguai. Batizada de Beijo de Judas, a ação foi coordenada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Deflagrada em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado neste 26 de junho, a operação teve como objetivo intensificar o combate ao tráfico na região sul do Estado. A ação é resultado de investigações conduzidas pela Polícia Civil e contou com o apoio da Polícia Militar e da Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo, que empregou um helicóptero no patrulhamento aéreo.

Além da cocaína, foram apreendidos um revólver calibre .357 com numeração raspada e 20 munições, uma pistola calibre .40, dois veículos, sendo um Citroën C3 e uma motocicleta Yamaha Fazer 250 cilindradas, além de R$ 8.500 em espécie. Parte da cocaína foi encontrada acondicionada em caixas de papelão; o restante estava escondido em diferentes cômodos da casa, como atrás de sofá e embaixo da cama.

Durante a operação três pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de uso restrito e associação ao tráfico. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos possuem ligações com uma facção criminosa com atuação em todo o país e são investigados por envolvimento em dois homicídios ocorridos neste ano no município. Um dos crimes vitimou um homem de 24 anos, executado com 13 disparos em maio; o outro, um homem de 31 anos, foi morto com um tiro de fuzil no último domingo (23).

A Operação Beijo de Judas mobilizou cerca de 40 policiais, alguns deles do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados e de Naviraí e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). Avaliada em mais de R$ 25 milhões, a droga apreendida nesta quinta-feira é a maior apreensão realizada pela Polícia Civil neste ano.

Com esta ação, o total de cocaína apreendido em Mato Grosso do Sul em 2025 chega a 7,6 toneladas. Já o volume de drogas apreendidas em todo o estado, considerando também maconha e outras substâncias, ultrapassa 244 toneladas neste ano.

Localizado no extremo sul do Estado, o município de Mundo Novo faz na fronteira com o Paraguai, mais especificamente com a cidade de Salto del Guairá. A área, considerada corredor para o tráfico, tem sido constantemente alvo de operações policiais de repressão ao tráfico internacional.

Beijo de Judas

O nome da operação remete à traição de Judas Iscariotes, que denunciou Jesus com um beijo. A escolha está ligada a um dos investigados, que teria se aproximado de uma das vítimas como artifício para executá-la.

Joelma Belchior, Comunicação Sejusp

Fotos: Sejusp