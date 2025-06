Nova Rainha dos Pescadores é eleita no primeiro dia da Festa de São Pedro – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Foi aberta oficialmente, nesta quinta-feira, 26 de junho, a 102ª Festa de São Pedro Pescador, que promete animar Ubatuba até domingo, dia 29, na Avenida Iperoig. A programação teve início com os ritos religiosos que mantêm viva a tradição caiçara: o mastro de São Pedro foi conduzido em procissão da Igreja Matriz até a Praça de Eventos. Ao mesmo tempo, a imagem do santo chegou de canoa pela baía, sendo recebida por um grande público nas areias da Praia do Cruzeiro. O encontro simbólico foi seguido da bênção do mastro e da colocação da imagem na capela montada no local da festa.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi o concurso Rainha dos Pescadores, que contou com a participação de 15 candidatas. As concorrentes desfilaram com trajes típicos e de gala, além de se apresentarem com dança. Com torcidas animadas, Fabiola Sayuri Nakaoka foi eleita para representar a festa em 2025, escolhida por um júri composto por Érica Teixeira de Jesus, Joelma Fátima de Oliveira e Ecizia Jesus.

“Sempre tive vontade de participar, mas sentia vergonha. Sou nascida aqui e sempre acompanhei essa tradição. Neste ano, tomei coragem e estou muito feliz”, declarou a atual Rainha dos Pescadores, que também recebeu um prêmio de R$ 1.000,00. Agatha Mileny Ferreira da Silva conquistou o título de Primeira Princesa, com prêmio de R$ 700,00, e Elzíe Blanco Silva foi eleita Segunda Princesa, recebendo R$ 500,00.

Durante os intervalos do concurso, o público acompanhou apresentações da oficina cultural de jazz do projeto Arte Para Todos, promovido pela Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart), e de um grupo da melhor idade da Secretaria Municipal de Esportes.

No palco principal, ainda participaram da festa os grupos Caiçaras Band e Engrennagem, e a noite foi encerrada com o show do cantor de reggae Edu Ribeiro. Hoje, o evento seguirá com fandango caiçara, grupos de samba e pagode locais e a banda de renome nacional Fundo de Quintal.

A Festa de São Pedro Pescador é realizada pela Fundart, com apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Apoio a Festivais, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Confira abaixo a programação completa da festa para os próximos dias:

SEXTA-FEIRA | 27 de junho

II Encontro de Tradições e Gerações (escolas são convidadas a prestigiar as atrações culturais locais)

14h – Fandango Caiçara de Ubatuba

15h – Apresentação dos alunos do Projeto Capiá (EM Manoel Inocêncio Alves dos Santos – Sertão do Ubatumirim)

18h30 – Fandango Bacurau

19h –Luara e As Comadres

20h – Leilão de Remos

21h –Batucada Muleke

22h – Samba do Banana

23h30 – Fundo de Quintal

SÁBADO | 28 de junho

8h – Corrida de Canoas Caiçaras

12h – Baile do Fandango

17h – Orquestra Tons do Brasil

18h – Ciranda Caiçara (Grupo de Fandango)

19h – Jamil Pereira

20h – Grupo de Fandango Mestre Pedrinho

21h – Michel Rodrigues

22h – Leandro César & Juliano

23h30 – Adriano & Juliano

DOMINGO | 29 de junho – Dia de São Pedro

9h – Visita da Folia do Divino Espírito Santo na Ilha dos Pescadores (Grupo Mestre Pedrinho)

12h30 – Procissão de São Pedro (saída da Paróquia Exaltação da Santa Cruz)

13h – Procissão Marítima e Bênção dos Anzóis (Baía de Iperoig)

15h – Missa campal (Praça de Eventos)

17h – Altar 33

18h – Congada de Bastões São Benedito

19h – Premiação dos barcos e canoas decorados

19h20 – Fandango Caiçara do Prumirim

20h –Nako & Rafael

21h30 – Dança da Fita

22h – Banda Praieira

23h – Peixe Elétrico