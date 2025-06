João Pessoa debate sustentabilidade urbana e justiça social na 6ª Conferência Municipal das Cidades

Com o tema ‘Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social’, a Prefeitura de João Pessoa segue, nesta sexta-feira (27), com a programação da 6ª Conferência Municipal das Cidades. O encontro reúne representantes da gestão municipal, da sociedade civil e de instituições parceiras para discutir os rumos do desenvolvimento urbano da Capital paraibana e, neste último dia do evento, irá eleger as delegadas e os delegados que participarão da 6ª Conferência Estadual das Cidades.

A Conferência, que busca ouvir a população e estabelecer diretrizes para políticas públicas que promovam qualidade de vida, inclusão e justiça social no contexto urbano, acontece no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho. Para conferir a programação, acesse o link.

A secretária Municipal de Habitação, Socorro Gadelha, reforçou o papel do encontro como espaço de construção coletiva. Ela destacou os avanços da gestão na área de regularização fundiária, que garante a titularidade legal de imóveis de forma gratuita. “Já entregamos seis mil escrituras e temos mais quatro mil em andamento. Estamos trabalhando para dar às famílias o direito à propriedade legalizada e segura”, afirmou.

O evento também foca em temas como mobilidade, infraestrutura, acessibilidade e planejamento urbano e representa um importante espaço de escuta e construção conjunta, reafirmando o compromisso da Capital paraibana com um desenvolvimento urbano, sustentável, justo e democrático.

A presidente da Comissão Organizadora, Josy Alves, apontou a importância de integrar diferentes áreas para alcançar uma cidade mais inclusiva. “Não se trata apenas de moradia, mas de pensar a cidade como um todo. João Pessoa, por exemplo, é referência nacional em acessibilidade urbana e acaba de conquistar um marco ao lançar o primeiro conjunto habitacional destinado à comunidade quilombola do país”, ressaltou.

A 6ª Conferência Municipal das Cidades conta com a participação de representantes das secretarias de Habitação (Semhab), Participação Popular (SEPP), Desenvolvimento Social (Sedes), Gestão Governamental (Seggov), Planejamento (Seplan), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), além da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).