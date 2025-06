Italo Ferreira brilha com aéreo para alcançar quartas da etapa do Rio

Por MRNews



O brasileiro Italo Ferreira foi o grande destaque desta quinta-feira (26) na etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Surfe. Com direito a um incrível aéreo que lhe garantiu um 9,33 (a maior pontuação em uma única onda do evento até aqui), o potiguar superou o norte-americano Crosby Colapinto por 14,33 a 13,30 nas águas da praia de Itaúna para se garantir nas quartas de final.

“Estou vivendo meu melhor momento […]. Foi superdivertido contra o Crosby [Colapinto]. Eu o vi dando um belo aéreo e depois tive a chance de fazer algo grandioso também. Estou muito feliz por viver este momento e tentar ultrapassar os limites, surfar e dar um show para todos na praia”, declarou o atual detentor do título da etapa do Rio de Janeiro.

Além de Italo Ferreira, o Brasil contará com mais dois representantes nas quartas de final da chave masculina: Yago Dora, que superou o mexicano Alan Cleland 12,33 a 11,50, e Miguel Pupo, que bateu Filipe Toledo por 10,83 a 10,67. Na próxima etapa, Yago Dora e Miguel Pupo se enfrentarão.

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 45 milhões

Seleção feminina fecha preparação para jogo contra França nesta sexta

Já na chave feminina Luana Silva já está nas semifinais, onde terá pela frente a norte-americana Caroline Marks. A classificação veio com um triunfo de 12,80 a 8,84 sobre a australiana Tyler Wright.