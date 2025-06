GCM localiza na Zona Norte de Sorocaba caminhão furtado de feirante – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba recuperou um caminhão, na tarde de quarta-feira (25), que tinha sido furtado de um feirante na madrugada da última segunda-feira (23). O veículo estava escondido em uma propriedade, junto a uma área de mata no Jardim Santa Cláudia, Zona Norte da cidade.

A localização do caminhão Ford F-4000, de cor prata, foi possível a partir de denúncia recebida via telefone 153. A informação era que ele estaria coberto com uma lona amarela, em área onde havia portão de madeira, e que seria produto de furto.

Uma equipe da Ronda Municipal (Romu), que fazia patrulhamento preventivo nas proximidades do Céu das Artes, também na Zona Norte, foi acionada às 12h40 e se dirigiu ao local indicado.

Ao acessar a área de mata, os GCMs se depararam com um veículo coberto com lona amarela, justamente aquele apontado na denúncia. Ninguém foi detido e o caso apresentado no Plantão da Polícia Civil.

Na unidade policial, foi elaborado registro de localização de veículo. O proprietário do caminhão compareceu ao plantão e confirmou a história do furto. Ele agradeceu o trabalho realizado pela GCM e recebeu de volta o caminhão. O crime será investigado pela Polícia Civil.