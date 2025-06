Expansão do Jaé: novo posto de atendimento é inaugurado na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Aposentado Ailton Ribeiro, de 71 anos, elogiou a rapidez no atendimento no novo posto na Pavuna – Tiago Costa/Prefeitura

A rede de atendimento do Jaé, novo sistema de bilhetagem digital da cidade do Rio, segue em expansão. Nesta sexta-feira (27/06), foi inaugurado um novo posto de atendimento, desta vez na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, ampliando o alcance do sistema na Zona Norte da cidade.

A secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio, acompanhou a abertura do novo posto na Pavuna e destacou os avanços na ampliação da capacidade de atendimento ao longo da semana.

– Estamos encerrando a semana com a inauguração de mais um posto, agora na Pavuna. Nesta semana, fizemos um grande esforço para ampliar a capacidade do Jaé, com a inauguração de quatro Super Postos. Agradecemos a todos que estão aderindo ao novo sistema. A virada para a gratuidade acontece no sábado da próxima semana, dia 5 de julho, e para o público geral, em 2 de agosto. É importante que todos se antecipem para evitar filas de última hora – destacou a secretária.

O aposentado Ailton Ribeiro, de 71 anos, elogiou a rapidez no atendimento do novo posto na Pavuna.

– Consegui pegar meu cartão Jaé. Fui bem atendido e foi rapidinho. Muito bom – comentou.

A cidade do Rio de Janeiro já conta com quatro Super Postos em operação: no Clube do Servidor, na Cidade Nova; na Nave do Conhecimento do Engenhão, localizada na Praça do Trem; no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande; e na Vila Olímpica de Deodoro, inaugurada na última quinta-feira (26/06).

A expansão também envolve reestruturações em pontos de atendimento existentes. Em Campo Grande, o posto foi transferido para o Miécimo da Silva, substituindo o anterior na Rua Aurélio de Figueiredo. Em Madureira, um posto exclusivo para atendimento de gratuidades funciona no Shopping São Luiz, enquanto o Terminal Paulo da Portela permanece como opção para o público geral.

Na Zona Sul, o atendimento foi transferido para um novo endereço mais estruturado: Rua Dona Mariana, 48, em Botafogo. Todos os postos funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h.

A Prefeitura reforça que pessoas com direito à gratuidade podem realizar o cadastro em qualquer posto e já saem com o cartão amarelo em mãos. A recomendação é que o processo seja feito, preferencialmente, de forma online, com entrega gratuita do cartão para maiores de 65 anos, solicitada diretamente pelo aplicativo.

Após o cadastro, o usuário pode utilizar o Jaé imediatamente com o QR Code gerado no app.

Postos de atendimento do Jaé

Super Postos de Atendimento

Clube do Servidor – Rua Ulysses Guimarães, s/nº – Cidade Nova

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Nave do Conhecimento do Engenho de Dentro – Rua Arquias Cordeiro, 1516

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Centro Esportivo Miécimo da Silva – Rua Olinda Ellis, 470 – Campo Grande

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Vila Olímpica de Deodoro – Estrada do Camboatá, s/nº – Deodoro

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Demais Postos de Atendimento

Botafogo – Rua Dona Mariana, 48

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Centro 1 (CASS – Sede da Prefeitura) – Rua Ulysses Guimarães, 2-14 – Cidade Nova

Horário: segunda a sexta, das 9h às 17h (exceto feriados)

Centro 2 (em frente ao metrô Estácio) – Rua Ulysses Guimarães, 16, loja A – Estácio

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Alvorada – Av. das Américas, s/nº – Barra da Tijuca

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Jardim Oceânico – Av. Armando Lombardi, 705 – Barra da Tijuca

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Paulo da Portela – Rua Padre Manso, s/nº – Madureira

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h (atendimento apenas ao público geral)

Madureira – Shopping São Luiz – Av. Ministro Edgard Romero, 81

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h (exclusivo para gratuidades)

Santa Cruz – Rua Felipe Cardoso, s/nº

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal Pingo D’Água – Estrada da Pedra – Guaratiba

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Taquara – Av. Nelson Cardoso, 905 – loja 107

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal Gentileza – Av. Francisco Bicalho, São Cristóvão – Loja 32

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Arena Jovelina Pérola Negra – Praça Ênio, s/nº – Pavuna

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Nave do Conhecimento de Padre Miguel – Rua Bom Sossego, 380

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

