Economia do Rio cresceu 2% no primeiro trimestre deste ano – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A taxa real de crescimento da atividade econômica na cidade foi maior que a do Brasil. Arquivo/Prefeitura do Rio

A economia da cidade do Rio de Janeiro registrou um crescimento real de 2,0% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o último trimestre de 2024, superando o desempenho nacional, que foi de 1,4% no mesmo período.

Os dados são do Indicador de Atividade Econômica do Rio (IAE-Rio), ferramenta que monitora mensalmente o comportamento da economia carioca, consolidada pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE).

A taxa é uma combinação de dados da arrecadação de impostos – ISS e ICMS recolhido na cidade – com números do IBGE referentes a serviços e comércio.

O resultado expressivo reflete a força e a dinâmica da economia local, resultado de uma gestão comprometida com o desenvolvimento sustentável da cidade e com políticas públicas voltadas à promoção de um ambiente propício para os negócios e a geração de emprego e renda.

O resultado do Rio foi maior do que do crescimento do PIB do Brasil, que aumentou 1,4%, segundo o IBGE, nessa mesma base de comparação.

Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o avanço da atividade econômica foi ainda mais significativo: 4,1% no Rio, enquanto o crescimento brasileiro foi de 2,9%, segundo dados do IBGE.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, a cidade vem apresentando bons números na atividade econômica e em outros indicadores, como de emprego, pelo trabalho que vem sendo realizado.

– Estamos trabalhando muito para criar bons projetos e trazer investimentos para a cidade, ou seja, continuar o trabalho que toda a equipe vem realizando, liderada pelo prefeito desde 2021, para manter o crescimento sustentado da economia -, avaliou Lima.

O setor de serviços — principal motor da economia brasileira e carioca — também apresentou desempenho superior ao nacional. O Indicador de Atividades de Serviços do Rio (IAS-Rio), desenvolvido pela SMDE, apontou um crescimento real de 2,3% no primeiro trimestre deste ano, frente ao trimestre anterior, superando, com folga, a expansão nacional de 0,3%.

Na comparação interanual, o crescimento foi de 3,2% na cidade, frente aos 2,1% registrados no país.

As informações completas estão disponíveis na quinta edição do Boletim Econômico do Rio, publicado no Observatório Econômico do Rio – no link observatorioeconomico.rio – espaço de referência para o acompanhamento e análise de dados estratégicos sobre a economia carioca.