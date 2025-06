Dentistas participam de capacitação sobre pacientes NE – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última terça-feira, 24, a Secretaria Municipal de Saúde de Ubatuba promoveu uma capacitação voltada à equipe de odontologia da pasta, com foco no atendimento a pacientes com necessidades especiais. A atividade, que contou com a participação de cerca de 25 profissionais, foi conduzida pela dentista Vanessa Campos, especialista da área, e abordou a importância da saúde bucal como parte indissociável da saúde geral do indivíduo.

Durante a formação, foram discutidos os desafios da inclusão social, da diversidade e da promoção da equidade no acesso aos serviços odontológicos do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente, no atendimento a públicos como pessoas com deficiência, gestantes e pacientes com comprometimentos sistêmicos.

“A saúde bucal precisa ser pensada de forma integrada à saúde do indivíduo. Atuar com equidade significa garantir acesso de qualidade a todos, respeitando suas especificidades. E isso só é possível com capacitação contínua e conscientização das equipes”, destacou a dentista Vanessa Campos.

A profissional também reforçou que o cuidado odontológico deve começar na atenção primária, com ações de educação em saúde bucal que incluam tanto a prevenção quanto a promoção da saúde nas diversas especialidades, abrangendo todas as faixas etárias e condições de saúde.