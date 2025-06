CRAS Oeste realiza acolhida sobre Bolsa Família – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última terça-feira, 24, o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Oeste realizou uma atividade de acolhida com foco nas condicionalidades do Programa Bolsa Família. A ação foi conduzida pela técnica de referência da unidade, assistente social Joselli Eleotério, e atendeu dez famílias.

Durante o mês de junho, foram realizadas três acolhidas com essa temática. As atividades ocorrem em alinhamento com as repercussões relacionadas ao programa, que acontecem cinco vezes ao ano, com o objetivo de orientar os beneficiários quanto aos critérios exigidos pelo Governo Federal para a manutenção do benefício. Entre esses critérios estão a frequência escolar de crianças e adolescentes, o acompanhamento de Saúde e a atualização periódica do Cadastro Único.

As condicionalidades do Bolsa Família são compromissos assumidos tanto pelas famílias quanto pelo poder público. As famílias devem cumprir as exigências para continuar recebendo o benefício, enquanto o poder público tem a responsabilidade de garantir o acesso aos serviços de Saúde, Educação e Assistência Social.

Na área de Educação, é exigida frequência escolar mínima de 85% para beneficiários de 6 a 15 anos e de 75% para adolescentes que recebem o Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ). Na área da Saúde, é necessário o cumprimento do calendário vacinal, acompanhamento nutricional de crianças menores de sete anos e realização do pré-natal por gestantes.

“As ações de acolhida realizadas pelo CRAS têm o propósito de esclarecer dúvidas, orientar os beneficiários e reforçar o vínculo com os serviços socioassistenciais do município”, explicou a Secretária de Assistência Social, Silvia Issa.