Confira a programação da Feira do Artesanato de Sorocaba no mês de julho de 2025 – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade (FSS) e a Associação Sorocabana de Artesanato (ASA), divulga o calendário de julho da tradicional Feira de Artesanato na cidade.

A programação da Feira do Artesanato acontecerá, de 7 a 12 de julho, na Praça Cel. Fernando Prestes, (Centro) e, de 14 a 18 de julho, na Praça Carlos de Campos (Centro). A partir do dia 21, a feira acontecerá na Praça Frei Baraúna (Centro), permanecendo até o dia 25. Por fim, de 28 de julho a 1 de agosto, a Feira do Artesanato acontecerá no Largo do Rosário (Centro). O horário de funcionamento é sempre das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 14h, aos sábados.

A Feira de Artesanato apresenta uma grande variedade de produtos confeccionados artesanalmente, tais como: artigos em crochê e tricô, bijuterias, peças decorativas, artigos em couro, mosaicos, quadros, porcelanas, roupas e acessórios para pets, plantas ornamentais, entre outros. Quem visitar também vai poder conferir as várias barracas de comidas típicas brasileiras e internacionais, como bolinho caipira, crepe, yakissoba, waffer, tapioca, pastel, fogazza e muito mais.

Endereços:

Praça Cel. Fernando Prestes: Rua Dr. Braguinha, altura do nº 56 – Centro;

Praça Largo do Rosário: Rua Souza Pereira, altura do nº 9 – Centro;

Praça Carlos de Campos: Rua Miranda Azevedo, altura do nº 77 – Centro;

Praça Frei Baraúna: Rua Cesário Mota, s/n – Centro.

Para mais informações, acesse: https://trabalho.sorocaba.sp.gov.br/destaques/geracao-de-renda/.