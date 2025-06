Conferência debate serviços para ampliar apoio social

Cláudio Souza





Colaboração do estagiário João Vítor Trindade

A 14ª Conferência Municipal de Assistência Social , realizada pela Prefeitura de São José dos Campos, nos dias 25 e 26 de junho, aprovou as propostas apresentadas e elegeu os delegados do município para a etapa regional, marcada para os dias 3 e 4 de setembro, também no CEFE (Centro de Formação do Educador).

Durante os dois dias, os 200 inscritos participaram de palestras e ouviram explicações sobre o tema central da conferência – 20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência. Na quinta-feira, em particular, as discussões foram sobre os cinco eixos temáticos .

A Conferência Municipal objetivou ampliar a participação popular na discussão e efetivação de políticas públicas de apoio social, com foco na proteção social, inclusão, justiça social, democracia, respeito e garantia de direitos.

A apresentação do Coral das Quatro Casas do Idoso emocionou o público | Foto: PMSJC

“É a segunda vez que participo de uma Conferência Municipal de Assistência Social, pois acho fundamental ajudar a reivindicar e efetivar melhorias no apoio social, principalmente para quem mais precisa”, disse a aposentada Madalena Fernandes Gil, 80 anos, e frequentadora da Casa do Idoso Leste.

O encontro também teve como atrações apresentações do coral das quatro Casas do Idoso , do grupo de teatro da Casa do Idoso Centro e do teatro musical de atendidos pela ASIN (Associação Síndrome de Down), parceira da Prefeitura.

Nas mesas redondas dos eixos temáticos foram aprovadas propostas e eleitos delegados |Foto: PMSJC



