CCZ terá feira de adoção e vacinação de pets neste sábado

Neste sábado (28), das 8h30 às 13h30, mais de 70 pets estarão disponíveis para adoção no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), localizado na Rua George Williams, 581, no Parque Industrial, região sul da cidade.

São 67 cães e 7 gatos, entre machos e fêmeas, em busca de um novo lar e muito amor. Os interessados podem visitar o site do CCZ e conhecer os animais, que já estão todos castrados, vacinados e microchipados, prontos para serem escolhidos.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento original com foto e CPF para a formalização do processo.

Visando a posse responsável, o animal será entregue após visita domiciliar e aprovação da equipe técnica. Posteriormente, é agendada uma nova ida na casa do tutor para avaliar a adaptação. Desde 2021, mais de 450 pets foram adotados.

Vacinação e microchipagem

Durante a feira, promovida pela Prefeitura de São José dos Campos, os tutores também podem levar seus cães e gatos para a vacinação antirrábica e a microchipagem, serviços oferecidos gratuitamente.

Não é necessário agendamento. Basta apresentar a carteira de vacinação do animal, que precisa ter 4 meses ou mais de idade, além dos documentos pessoais do dono e comprovante de residência no município.

Os cães devem ser conduzidos com coleira e guia, acompanhados por uma pessoa adulta. Já para os gatos, a recomendação é transportá-los em caixas apropriadas para a espécie.

A microchipagem é um método permanente de identificação e muito importante para diminuir os casos de abandono e perda. O dispositivo eletrônico armazena um código único e inalterável com informações de contato do tutor e das características do pet.



