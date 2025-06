Bonito é destaque no 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes – Prefeitura Municipal de Bonito

O município de Bonito marca presença no 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, que se realiza nos dias 26 e 27 de junho no Bioparque Pantanal, em Campo Grande. O evento reúne gestores públicos, prefeitos, secretários municipais e especialistas de todo o estado para discutir o uso de tecnologias e estratégias inovadoras voltadas ao desenvolvimento urbano, à melhoria da gestão pública e ao fortalecimento das políticas públicas sustentáveis.

Representando Bonito, o diretor de Turismo, Sr. Elias de Oliveira Francisco, apresentou o tema “Projeto de Destino Turístico Inteligente de Bonito e o Impacto no Desenvolvimento Municipal”. A iniciativa, desenvolvida com o apoio do Sebrae Nacional, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Ministério do Turismo, evidencia a construção de um modelo inovador de gestão do turismo, que alia tecnologia, sustentabilidade, inclusão e governança para promover o crescimento ordenado do destino.

Durante o evento, o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, foi homenageado com o prêmio Prefeito Inovador, entregue pelo diretor da Rede Cidade Digital, Sr. José Marinho, em reconhecimento aos esforços da gestão municipal para adotar soluções inteligentes e sustentáveis que impactam positivamente o turismo e a qualidade de vida da população.

O prefeito Josmail Rodrigues enfatiza: “Receber o reconhecimento como Prefeito Inovador é uma honra que compartilho com toda a equipe da Prefeitura e com cada cidadão bonitense. Estamos investindo em inovação não apenas para modernizar processos, mas para garantir um futuro sustentável, inclusivo e inteligente para Bonito. Nosso projeto de Destino Turístico Inteligente é um reflexo desse compromisso, que transforma o turismo em vetor de desenvolvimento para toda a cidade.”

A Sra. Juliane Ferreira Salvadori, vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, destaca ainda que: “Bonito vem se consolidando como referência não só em ecoturismo, mas também em inovação na gestão pública. Participar deste congresso e apresentar nossa experiência como Destino Turístico Inteligente é reforçar o papel do turismo como eixo estratégico de transformação social e econômica. Agradecemos aos parceiros que acreditam nesse projeto e continuam caminhando ao nosso lado.”