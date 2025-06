ASSISTIR AO VIVO PSG x Inter Miami, HOJE (29/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou.

PSG x Inter Miami: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso internacional

O Paris Saint-Germain (PSG) enfrenta o Inter Miami nesta sexta-feira (28), em mais um amistoso internacional que reúne estrelas do futebol mundial. O confronto chama a atenção dos torcedores principalmente pela expectativa em torno da presença de Lionel Messi, que reencontraria seu ex-clube, e da nova geração do PSG.

📺 Onde assistir PSG x Inter Miami ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN, além da opção via streaming no Star+, com cobertura completa a partir das 14h45 (horário de Brasília).

🕓 Data e horário:

Data: Sexta-feira, 28 de junho de 2025

Sexta-feira, 28 de junho de 2025 Horário: 15h (horário de Brasília)

15h (horário de Brasília) Local: Parc des Princes, Paris (França)

🔁 O que está em jogo?

O confronto é parte da preparação das duas equipes para suas respectivas temporadas. O PSG, atual campeão francês, passa por um processo de renovação após a saída de nomes como Mbappé. Já o Inter Miami, de Messi, Suárez e companhia, busca fortalecer seu entrosamento de olho na reta final da MLS.

🧾 Prováveis escalações:

Paris Saint-Germain (técnico: Luis Enrique):

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Nuno Mendes; Ugarte, Vitinha e Lee Kang-in; Asensio, Dembélé e Gonçalo Ramos.

Inter Miami (técnico: Gerardo ‘Tata’ Martino):

Drake Callender; Yedlin, Kryvtsov, Avilés e Jordi Alba; Busquets, Gregore e Gressel; Messi, Suárez e Leonardo Campana.

Obs.: As escalações são estimativas e podem mudar até a hora do jogo.

🌟 Destaques em campo

O PSG aposta em sua juventude e na técnica de jogadores como Dembélé e Vitinha.

O Inter Miami segue sendo o “show dos veteranos”, com Messi, Suárez, Alba e Busquets atuando juntos novamente.

📊 Histórico e curiosidade

Este será o primeiro confronto da história entre PSG e Inter Miami, marcando um capítulo simbólico na trajetória de Lionel Messi, que atuou por duas temporadas no clube francês antes de rumar para os EUA.

Tags: PSG, Inter Miami, Messi, onde assistir, horário, ESPN, Star+, amistoso internacional, futebol europeu, futebol dos EUA, MLS.

