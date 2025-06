ASSISTIR AO VIVO Palmeiras x Botafogo, HOJE (28/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou.

Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao duelo brasileiro pelas oitavas da Copa do Mundo de Clubes 2025

Neste sábado, dia 28 de junho de 2025, Palmeiras e Botafogo protagonizam um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A partida, com início marcado para as 13h (horário de Brasília), será disputada no estádio Lumen Field, na Filadélfia, Estados Unidos. O confronto reúne dois dos principais clubes brasileiros da atualidade, ambos classificados com campanhas expressivas na fase de grupos da competição.

O Palmeiras chega embalado após liderar o Grupo A com cinco pontos. O time comandado por Abel Ferreira venceu o Al Ahly e empatou contra Porto e Inter Miami. Com um elenco experiente, que mistura juventude e nomes de peso como Weverton, Gustavo Gómez, Estêvão e Vitor Roque, o Verdão busca avançar às quartas para seguir em busca de um título inédito para a galeria do clube.

Já o Botafogo surpreendeu muitos ao garantir a segunda posição do Grupo B. Com vitórias sobre o PSG e o Seattle Sounders, e uma derrota para o Atlético de Madrid, o Glorioso mostrou força em campo internacional. A equipe treinada por Renato Paiva aposta na intensidade de jogadores como Marlon Freitas, Savarino e o atacante Igor Jesus para tentar superar o favorito alviverde.

O clássico brasileiro terá transmissão ao vivo pela Rede Globo na TV aberta. Para quem prefere os canais por assinatura ou o streaming, as opções são variadas: SporTV, Globoplay, DAZN, além do canal CazéTV via YouTube, Prime Video e Disney+. O torcedor poderá acompanhar todos os detalhes da partida de diversas formas, inclusive pelo site Globo Esporte com tempo real.

Prováveis escalações:

Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (ou Emiliano Martínez), Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (ou Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (ou Emiliano Martínez), Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (ou Flaco López). Técnico: Abel Ferreira. Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan e Montoro; Artur, Igor Jesus e Savarino. Técnico: Renato Paiva.

A arbitragem será comandada pelo francês François Letexier, com assistência de Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. O quarto árbitro será Glenn Nyberg, da Suécia. O vencedor do confronto avança às quartas de final e segue na luta pelo título mundial.

Seleção brasileira assume liderança da Liga das Nações de Vôlei

