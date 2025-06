ASSISTIR AO VIVO Benfica x Chelsea, HOJE (28/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou.

Benfica x Chelsea: onde assistir, horário e possíveis escalações do amistoso internacional

Benfica e Chelsea se enfrentam em um amistoso de pré-temporada nesta sexta-feira (28), em um duelo que promete movimentar torcedores europeus e brasileiros que acompanham os gigantes do futebol internacional. A partida será disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, e marca um importante teste para ambas as equipes antes do início oficial da temporada 2025/2026.

📺 Onde assistir ao vivo?

O confronto será transmitido ao vivo no Brasil pelo canal ESPN e também estará disponível na plataforma de streaming Star+, com início da cobertura a partir das 15h45 (horário de Brasília).

⏰ Horário da partida:

Data: Sexta-feira, 28 de junho de 2025

Sexta-feira, 28 de junho de 2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio da Luz, Lisboa, Portugal

🔁 Contexto do jogo

O amistoso faz parte da agenda de pré-temporada das equipes europeias, que buscam ajustar seus elencos e estratégias. O Benfica, comandado por Roger Schmidt, quer começar bem diante de sua torcida, enquanto o Chelsea, sob o comando de Enzo Maresca, busca recuperar confiança após uma temporada irregular.

🧾 Prováveis escalações:

Benfica (técnico: Roger Schmidt):

Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Jurásek; João Neves, Florentino e Di María; Rafa Silva, David Neres e Arthur Cabral.

Chelsea (técnico: Enzo Maresca):

Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill e Chilwell; Caicedo, Enzo Fernández e Gallagher; Mudryk, Sterling e Jackson.

Obs.: As escalações são provisórias e podem sofrer alterações até minutos antes do jogo.

🔎 Jogadores em destaque

David Neres e Di María representam a força ofensiva encarnada, com experiência e habilidade para desequilibrar.

e representam a força ofensiva encarnada, com experiência e habilidade para desequilibrar. No Chelsea, o jovem Nicolas Jackson e o brasileiro Andrey Santos são nomes a se observar no meio e ataque.

📊 Retrospecto

Apesar de serem clubes de ligas diferentes, Benfica e Chelsea já se enfrentaram em competições oficiais, como na Champions League. O equilíbrio costuma marcar os confrontos, com leve vantagem histórica para o clube inglês.

