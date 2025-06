Amantes da arte podem visitar exposições em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A partir desta sexta-feira, 27, Ubatuba passa a contar com duas exposições abertas à visitação. Na Sala Tia Helô, no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto, está em cartaz a mostra “Devaneios e Eu”, do artista visual Pedro Santana. Com 27 obras que exploram a liberdade criativa e rompem com conceitos tradicionais da arte, a exposição ficará aberta ao público até 27 de julho, das 14h às 19h.

Pedro Santana reside em Ubatuba desde 2020 e integra o Setorial de Artes Visuais da Fundação de Arte e Cultura (Fundart). A abertura oficial aconteceu na noite de quinta-feira, 26.

Já a sede Secretaria Municipal de Turismo (Setur) recebe a exposição fotográfica “Ubatuba, um mar de praias”, do fotógrafo Wendell Marques Amaral. Composta por 35 imagens que registram paisagens e aspectos do cotidiano das praias do município, a mostra segue até 31 de julho na sede da Setur, na Avenida Iperoig, 214, no Centro.

O acervo reúne registros realizados ao longo de anos, nos quais o fotógrafo percorreu as 108 praias de Ubatuba e documentou comunidades tradicionais e expressões culturais. A visitação é gratuita e pode ser feita durante o horário de funcionamento da Setur, que é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.