Alunos da Fundhas apresentam trabalhos de conclusão de curso

Henrique Macedo





Fundhas

Os atendidos dos Centros de Inovação da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) apresentaram nesta semana os projetos do 1° semestre de 2025 nas áreas de Desenvolvimento Pessoal, Profissional e cursos, entre eles auxiliar de confeitaria, auxiliar administrativo, logística, inglês, programador web e operador de computador.

A apresentação é uma oportunidade que os adolescentes, que se dedicaram com afinco ao longo do semestre, têm de compartilhar todo o conhecimento e as habilidades que adquiriram.

Um dos destaques foi o grupo do Lucas Mendeas, 17 anos, que abordou o tema “Soft e Hard Skills”, que tem como objetivos melhorar a autoconfiança dos adolescentes em suas habilidades e preparar os jovens para o mercado de trabalho.

Como parte do projeto, o grupo fez uma visita à Sicoob/Cressem (Sistema de cooperativas financeiras) onde gravou um podcast com funcionários. “Foi muito gratificante ter feito esse trabalho, jamais iria acreditar que eu iria ter apresentado, sempre fui tímido, quieto”, afirmou Lucas.



“Foi uma grande satisfação receber esses adolescentes lá na Sicoob, a Fundhas está de parabéns”, disse Paulo Alciprete, presidente do conselho de administração da Sicoob, que tem entre seus membros profissionais veteranos da Fundhas.

“Eu cresci aqui, conheço muito bem a Fundhas e essa turma que apresentou o trabalho é diferenciada e foi muito bem orientada pela professora Luzineide”, observou Carlos Marcello Oliveira, membro do Conselho de Administração do Sicoob, com longa passagem pela Fundhas.



MAIS NOTÍCIAS



Fundhas