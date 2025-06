Posted on

CGU lança guias para combate ao assédio moral e sexual no Governo Federal Documentos da Controladoria-Geral da União oferece orientações sobre denúncias e tratamento de casos de assédio no serviço público Compartilhar WhatsApp Tweetar A Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou documentos importantes para o engrentamento do assedio moral e sexual no âmbito […]